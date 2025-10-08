モスフードサービスは10月3日、注文後に抹茶を点てて淹れる抹茶ドリンクを「カフェ 山と海と太陽 アトレ亀戸店」(東京都江東区)限定で発売する。カフェ 山と海と太陽 アトレ亀戸店○目の前で点てる「抹茶ドリンク」「カフェ 山と海と太陽」は、バリエーション豊かなドリンクとハンバーガーが楽しめるカフェスタイルの店舗。店舗名はモスバーガーの由来でもあるMOS(Mountain、Ocean、Sun の頭文字)になぞらえて名付けられた。今回は