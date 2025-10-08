立憲民主党と国民民主党の幹事長・国対委員長は8日、国会内で会談し、首相指名選挙での協力をめぐり、意見交換しました。会談後、立憲民主党の安住幹事長は「（3党が）まとまるのであれば、玉木代表も有力候補と考える」と述べ、立憲・維新・国民の統一候補を擁立できるなら、首相指名選挙で野田代表以外の名前を書くこともあるとの考えを明らかにしました。これに対し、国民民主党の榛葉幹事長は「自公の連立が崩れたらという前提