MS&ADインターリスク総研は10月2日、「自転車運転に関するアンケート調査」の結果を発表した。同調査は8月18日〜21日、全国の消費者1,000人を対象に、インターネットで実施した。周囲と比べて、自分は交通ルールを守っており自転車の安全運転ができていると思いますか周囲と比べて自分は交通ルールを守っており自転車の安全運転ができているか尋ねたところ、83.1%が「強くそう思う」「そう思う」と回答した。過去6カ月間に、車