パナソニックは10月7日、テクニクスブランドからプレミアムクラスのダイレクトドライブターンテーブル「SL-50C」を2025年10月下旬より発売すると発表した。価格はオープンで、直販サイトの価格は99,000円。ダイレクトドライブターンテーブル「SL-50C」「SL-50C」はテクニクスのダイレクトドライブ技術を受け継ぎながら、インテリアに溶け込むデザイン性とコンパクト設計を実現したモデル。手軽に高音質なアナログレコード再生を楽