大井川鉄道（静岡・島田）は８日、車両整備のため、運行を休止していたＣ１０形８号機の修繕完了見込みが立ったため、１１月２１日（金）から同機（黒いＳＬ）でけん引する急行「かわね路号」、急行「南アルプス号」の運行を再開すると発表した。黒いボディーに白い蒸気。修繕を終えて、Ｃ１０形８号機の力強い走りが大井川に戻ってくる。秋から冬へ移り変わる沿線の景色とともに楽しむＳＬの旅はいかが。