◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―韓国ハンファ（８日・ＳＯＫＫＥＮ）巨人・田中将大投手がフェニックス・リーグで先発し、４回無四球無失点、５奪三振の内容で調整登板を終えた。日米通算２００勝を達成した９月３０日の中日戦（東京ドーム）以来、中７日の実戦で小林誠司捕手とコンビを組み、ハンファ打線を被安打２に封じた。当初は９日のフェニックスＬで先発予定だったが、７日に杉内俊哉投手チーフコーチが「台