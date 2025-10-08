◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１０月８日、栗東トレセンローズＳ８着のパラディレーヌ（牝３歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は坂路を単走。５３秒４―１２秒１で軽快に駆け上がった。持ったままの手応えで加速ラップでまとめ、上昇気配を感じさせる。森田助手は「良かったですよ。いつもの１回使った後の雰囲気。体重も増えているし、順調だと思う」と納得の表情