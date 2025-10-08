日本ハムは１０月１１日からエスコンで開催される「２０２５パーソルＣＳパ」にて期間限定グルメを販売する。８日、限定グルメの報道陣試食会を行った。小村勝球団社長とＦビレッジアンバサダーの滝谷美夢も登場し、ＰＲした。「まだ見ぬ景色を、エスコンで。」をテーマに、ポストシーズンを戦うファイターズ選手を応援する“球場グルメ史上最高峰クオリティ”の豪華グルメが販売される。七つ星横丁にある「天金」で販売