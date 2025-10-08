ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「今日は満月のハーベストムーンです秋の月も素敵です」「直接見られなくても浄化のエネルギーを感じます」 【ＡＬＳ闘病】津久井教生さんは、「中秋の名月の次はハーベスト