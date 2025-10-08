10月26日よりテレビ朝日で放送がスタートするEXILE / FANTASTICSの佐藤大樹主演ドラマ『仮面の忍者 赤影』のメインビジュアルが公開。また、笠原秀幸の出演とエンディングテーマをWOLF HOWL HARMONYが担当することが発表された。 参考：佐藤大樹×木村慧人『仮面の忍者 赤影』クランクイン赤影の宿敵・闇姫役は山本千尋 『三国志』などの漫画家・横山光輝が手がけた人気忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。その原作