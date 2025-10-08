アステリアが後場強含んでいる。同社は８日、子会社がオーストラリアのＥｌｅｍｅｎｔＲｏｂｏｔｉｃｓと月面探査車のための自律ロボット技術やソフトウェア・ツールを共同開発すると発表しており、中期的な業績拡大につながることを期待した買いが入っている。アステリア子会社のロボットアプリ向け継続的シミュレーションプラットフォーム「Ａｒｔｅｆａｃｔｓ」（アートファクツ）とＥｌｅｍ