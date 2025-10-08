ロート製薬が続伸している。この日、ミルボン及びＨａｌｅｏｎジャパン（東京都港区）と、３社における共同配送を８月に開始したと発表しており、好材料視されている。このシステムにより輸送効率の最大化とともに、ＣＯ２排出の抑制やドライバーの働き方改革などを図るのが狙い。東陽倉庫の協力のもと月１便で実施しており、今後週１便へ増便することで、１８．４％のコスト削減及び１運行単価１９．２％の改善につ