ｙｕｔｏｒｉは大幅安。７日取引終了後に月次ＫＰＩを発表し、９月の売上高は前年同月比２００．３％となった。夏物・秋物の販売が好調に推移し、ブランド別では「９０９０」「Ｈｅｒｌｉｐｔｏ」が引き続き全体を牽引した。ただ、前月まで前年同月比２００％台後半～３００％超の水準で推移していただけに、足もと成長が鈍化したとの見方から売りを出す向きもあるようだ。 出所：MINKABU PRESS