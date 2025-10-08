ガンバ大阪は8日、拓殖大MF吉原優輝(3年)と仮契約を結び、2026シーズンからの新加入が内定したことを発表した。G大阪ジュニアユース、ユースで育ち、拓殖大を経てG大阪に“復帰”を果たすこととなる吉原はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。「この度、2026シーズンよりガンバ大阪に加入することになりました。拓殖大学3年の吉原優輝です。アカデミーから育てていただいたガンバ大阪でプロキャリアをスタートできる