サムスン電子が今年上半期、国内外で合計9599件の特許を登録し、半期ベースで過去最多記録を更新した。【韓国】技術を中国に流して3億円ゲットしたサムスン元社員の顛末10月8日にサムスン電子が公開した半期および事業報告書によると、上半期の特許登録件数は韓国で5005件、アメリカで4594件に達した。2023年下半期に9233件を記録し初めて9000件を突破して以来、今回はさらに増加した。2024年上半期は8417件、同下半期は8616件と一