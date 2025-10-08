Travis Japanの七五三掛龍也がInstagramで、黒柳徹子とSnow Manの向井康二、WEST.の藤井流星との舞台裏ショットを公開した。 【写真】向井康二・藤井流星・七五三掛龍也・黒柳徹子『ハロルドとモード』舞台裏ショット①～③ ■七五三掛がハロルド役を務める『ハロルドとモード』を、過去にハロルド役を務めた向井＆藤井が観劇 七五三掛は、黒柳主演の朗読劇『ハロルドとモード』にハロルド役