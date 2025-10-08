この記事をまとめると ■ウインカー不使用や赤信号直後の進入は悪質ながら軽視されがちな違反だ ■歩行者側方の安全間隔不保持など取り締まりが十分でない行為にも危険が潜む ■すべてを警察がカバーするのは非現実的なので個々の運転モラル向上を願うほかない 見逃されがちだが悪質な違反は数多い 「……どうかあのドライバーが100m先で警察に捕まりますように！」と神仏に祈念したくなるほど、危険で雑な運転をするドライバーが