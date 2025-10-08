世界遺産に登録されている国内最大の前方後円墳・大山（だいせん）古墳（仁徳天皇陵古墳、堺市）を空から眺める観光気球の運行が７日、始まった。４日からの開始予定だったが、悪天候のため延期されていた。７日は快晴の下、来場者は地上からは大きすぎて見られない「鍵穴」の形をした古墳の全体像を観覧し、大阪の新たなシンボルを体感した。２０１９年の百舌鳥（もず）・古市古墳群の世界遺産登録を機に堺市が「観光の起爆剤