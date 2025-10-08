年度上半期の全国企業倒産件数の推移東京商工リサーチが8日発表した2025年度上半期（4〜9月）の全国企業倒産件数（負債額1千万円以上）は、前年同期比1.5％増の5172件で、13年度同期（5505件）以来、12年ぶりの高水準となった。人手不足や物価高が、特に小規模企業の経営を圧迫した。増加は上半期として4年連続。小規模企業の倒産の多さを反映し、資本金別で1千万円未満、負債額別で1億円未満の倒産がいずれも7割超を占めた。