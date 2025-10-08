クマ岩手県北上市の山林で7日、キノコ採りに出かけた73歳男性が行方不明となり、捜索していた県警の警察官が8日午前、山林で遺体を発見した。付近には行方不明になった男性の車が止まっていた。県警は男性がクマに襲われた可能性があるとみて状況を調べている。