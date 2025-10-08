Da-iCEが10月7日(火) に大阪城ホールにて＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞の初日公演を行い、アリーナツアーをスタートさせた。◆ライブ写真ライブ内では、TVアニメ『モンスターストライクデッドバースリローデッド』OP主題歌となる最新曲「Monster」を初披露。同楽曲が10月22日(水)に配信リリースすることも発表された。ジャケットはオフィシャルサイトで公開されている。本楽曲は、メンバーの岩岡徹・和田颯が制作を担当