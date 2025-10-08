駅のホームで連日の不審な行動。47歳の男が盗撮の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、昨日（10月7日）、JR豊肥線の武蔵塚駅で、2日連続、同じ時間帯に不審な行動をとる男を目撃したという人から「盗撮かもしれない」と警察に通報がありました。 そして、翌朝・・・ 熊本市西区春日の47歳の会社員の男が、張り込んでいた警察官に盗撮の疑いで現行犯逮捕されました。 男は、駅のホームの床にスマートフ