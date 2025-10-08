上方落語家の4代目桂春団治（77）が8日、大阪市内で「春団治落語会〜喜寿記念公演〜」（11月8日、天満天神繁昌亭）の取材会に出席した。屈指の大ネタの人情噺「たちぎれ線香」を披露する。春団治の座右の銘は「大器晩成」。「この言葉をずっと頼りに来たのですが、いつの間にやら大器にならんと晩成になりました」と笑わせた。「たちぎれ線香」は船場の大きな商家の若旦那とうぶな芸妓（げいこ）、小糸の純愛物語。約20年間あたた