【モデルプレス＝2025/10/08】モデルの押切もえが10月7日、自身のInstagramを更新。娘との料理の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】押切もえ、娘との団子作りショット◆押切もえ、娘とお団子作り押切は「娘とお月見団子作り」と、赤いエプロンを着けて娘と一緒に団子を作る様子を投稿。娘を優しい眼差しで見つめる姿も公開した。さらに「外出中だった息子も作りたいとのことで、今夜は3人で作ることに」とつづり、家族