◆みやざきフェニックス・リーグ韓国ハンファ―巨人（８日・ＳＯＫＫＥＮ）巨人の小林誠司捕手が、適時打を放った。クライマックスシリーズ（ＣＳ）へ向けて調整登板に臨んだ田中将大投手とバッテリーを組むため、「７番・捕手」で先発出場。３点リードの３回２死二塁の好機で相手の先発右腕に対すると、カウント１ボール２ストライクから甘く入った直球を逃さず、左前へと運んだ。前日７日のヤマハとの練習試合では、３回先