南部杯・Ｊｐｎ１（１０月１３日、盛岡・ダート１６００メートル）に出走するシャマル（牡７歳、栗東・松下武士厩舎、父スマートファルコン）の鞍上は、ホッカイドウ競馬の石川倭騎手に決まった。主戦の川須栄彦騎手が５日の京都１２Ｒで落馬し、頭部および左肩を負傷したため。松下調教師は「盛岡は合うと思います。ハナを取るつもりで行ってほしいです」と期待を込めた。