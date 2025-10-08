巨人から戦力外通告を受けた今村信貴投手が８日、ジャイアンツ球場を訪れチーム関係者にあいさつ。その後は同じく戦力外通告を受けた戸田とともに、キャッチボールやノックで汗を流した。報道陣にも対応し「ある程度ファームでは成績を残せたので、まだやれる自信はある。今やめたら悔いが残る。ＮＰＢでやりたい」と現役続行の意思を示した。今村は太成学院大高から１１年ドラフト２位で入団。２２年から本格的にリリーフに