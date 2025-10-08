日本ダービー馬のクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）と挑戦した凱旋門賞で１４着に終わった北村友一騎手＝栗東・フリー＝が１０月８日、栗東トレセンで取材に応じた。前日７日の夕方に帰国。時差ぼけが残るなか、この日はサウジアラビアロイアルＣで騎乗するチュウワカーネギーの追い切りなどに騎乗した。大外の１７番枠に加え、レース直前には雨。運も向かなかった。悔しさをにじませつつ「