藤井 風が、北米ツアー『FUJII KAZE NORTH AMERICA TOUR 2025』メキシコ公演のオフショットを自身のインスタグラムで公開。スペイン語で「Soy Mexicano Te amo mucho（私はメキシコ人です。あなたをとても愛しています）」とつづり、楽しそうな様子を見せている。【写真】なじみすぎ…メキシコで楽しそうな様子を見せる藤井 風投稿されたのは全7枚。メキシコの伝統的な帽子「ソンブレロ」やポンチョをまとい、サボテンに囲まれ