「トースト」がキーワードの、新しくてかわいいアイテムが登場！ギフトショップ「THE STAND FOOL SO GOOD(S)（ザ スタンド フール ソー グッズ）」と、裏原宿カルチャーに根ざしたブランド「TOAST（トースト）」の別注コレクションが発売されます。食パン型のボックスや、ユニークなモンスター柄のボトルなど、ギフトにも自分用にも欲しくなるアイテムが勢ぞろい。見ているだけでハッピーになれるコレクションで、お部屋を彩りませ