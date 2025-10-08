8月7日に左手親指付け根のじん帯修復手術を受けたDeNA・牧秀悟内野手が8日、本拠地・横浜スタジアムで1軍に合流した。前日まで宮崎でフェニックス・リーグ2試合に先発出場。日本通運との練習試合では「5番・一塁」でスタメン出場した。初回2死一塁の第1打席では、今秋ドラフト候補の冨士隼斗投手の初球の150キロ直球をはじき返し、投手強襲の内野安打とした試合前、牧は「こうしてできることに喜びを感じる」と明るい表情