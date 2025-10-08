昭和産業は来年4月1日付で子会社の木田製粉（本社・北海道札幌市）の販売部門を統合する。木田製粉は1948年創業、92年の昭和産業との資本提携後も独自に小麦粉製品の製造・販売を行ってきた。来年4月に昭和産業に販売部門を統合することで、昭和産業グループとしての効率的な製造拠点整備をさらに進める。