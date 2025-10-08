J-オイルミルズは10月1日、東京・八丁堀の複合型プレゼンテーション施設「おいしさデザイン工房」で来春入社予定の新入社員17人の内定式を開催した。同社では、2019年から内定式に油脂製品を使用した調理実習を導入。企業理念のミッションとして掲げる「おいしさデザイン」を体験してもらうとともに、調理実習を通じて内定者同士のコミュニケーション促進にも役立っているという。当日は外食や中食、製菓製パン、加工食品メーカー