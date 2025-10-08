明星食品は、こだわりの麺技術で開発した商品ラインアップを全面に押し出し、新たに「麺の明星 主食麺宣言！」と銘打ったプロモーションを大々的に展開している。10月に放映開始したテレビCMでは仲野太賀さんが「晩ごはんになるわ、これ。」と印象的なセリフでおいしさをアピール。本紙の取材に木所敬雄取締役マーケティング本部長は「即席袋麺は栄養やボリュームをポイントに食事性を上げれば、簡単調理で立派な主食になり得る。