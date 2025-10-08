左から：「チータラ キムチ風味」「なめらか チータラ キムチ風味 ［要冷蔵］」なとりは、「チータラ キムチ風味」を10月20日、「なめらか チータラ キムチ風味 ［要冷蔵］」を10月13日から期間限定で発売する。「チータラ」は同社のロングセラー商品。常温保存でき、いつでもどこでも手軽に食べられるという特長がある。近年では、常温タイプだけでなく、なめらかな食感が特長のチルドタイプの「なめらか チータラ」を発売し、好