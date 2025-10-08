10月8日は二十四節気のひとつ「寒露」です。朝晩の冷え込みが増し、本格的に秋が深まる季節ですが県内は金沢・輪島ともに最高気温が夏日となる予想で季節外れの暑さが続いています。金沢市富樫の金沢南総合運動公園にあるバラ園では、約170種類1800本のバラが見頃を迎えています。８日の県内は気圧の谷や湿った空気の影響でところにより雨の降る天気となっていますが訪れた人は濃い鮮やかな色をつける秋咲きのバラを楽しんでいまし