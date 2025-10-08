「タフグミ BAR コーラ&ソーダ」カバヤ食品は、「TOUGH GUMMY（タフグミ）」ブランドから、グミとしては珍しいバー形状の「タフグミ BAR」シリーズ合計2品目を、10月20日から発売する。「タフグミ」は、噛み応えのある独自の高弾力食感とサワーパウダーの刺激が生む“やみつきになるおいしさ”が特長で、累計販売個数は1億個を突破（カバヤ食品 出荷分析 2014年9月〜2025年5月）した。特に主力製品の「タフグミ」は2024年度グ