「白角（しろかく）ハイボール缶」サントリーは、「白角（しろかく）ハイボール缶」を12月2日から期間限定で発売する。「角ハイボール缶」シリーズは、食事との相性の良さや飲食店で提供されるような本格的なハイボールが家庭でも楽しめる手軽さに好評を得て、1〜8月の販売数量は対前年103％と好調に推移した。今回は、より手軽に食事中でもハイボールを楽しんでもらいたいとの思いから「白角ハイボール缶」を限定発売し、さらなる