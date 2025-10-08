8日昼前、大館市で散歩をしていた50代の男性がクマに襲われてけがをしました。現場は大館市立花の米代川の河川敷です。警察と消防によりますと、8日午前11時半ごろ、50代の男性から「ウォーキング中にクマに顔をかまれ、ひっかかれて血が出ている」と119番通報がありました。その後男性は大館市内の病院に運ばれました。現場は県の流域下水道「大館処理センター」から、東に約1キロの河川敷です。県内で人がクマに襲わ