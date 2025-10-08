人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が6日に自身のアメブロを更新し、外出する日のコーディネートを紹介した。この日、桃は「今日の服装は」と切り出し、自身の全身ショットを公開。「シャツ→todayful」と紹介し「今年の春に買ったんだけど、来年の春に向けて予約販売してる！！！てか、昨日【パパと親父のウチご飯】観てたら、元カノ役の山下リオちゃんが着ててテンション上がった！