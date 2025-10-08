タレントの小倉優子が6日に自身のアメブロを更新し、友人を招いての手作りランチを公開した。この日、小倉は「相沢さんが遊びにきてくれました」とタレントの相沢まきが自宅を訪れたことを報告し、2ショットを公開。「ランチ作りの動画を撮影してくださったので、近々YouTubeにアップします」と予告した。続けて「ランチ」というタイトルで更新したブログでは、手料理の写真を公開し「時短ランチ」と紹介。「カボチャと人参のポタ