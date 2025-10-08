ソニーネットワークコミュニケーションズは8日、MVNOサービス「NUROモバイル」で、新規または他社からの乗り換えやNURO 光とセットで月額料金を割り引く特典の提供を開始した。 特典は、新規または他社からの乗り換え（MNP転入）で契約するユーザー向けの公式特典と、NURO 光の申し込みで対象となる「NUROモバイル会員 光割」の2つがあらたにラインアップされる。どちらも併用できる