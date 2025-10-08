学校法人「森友学園」を巡る決裁文書改ざん問題で、財務省は８日、改ざんを強いられて自殺した元近畿財務局職員の赤木俊夫さん（当時５４歳）の遺族に対し、関連文書約２万５０００ページを開示した。財務省は赤木さんの妻、雅子さん（５４）の請求を受け、４月から関連文書の開示を進めており、今回で４回目。開示対象の文書は１７万ページ以上あり、３回目までに計約３万ページが開示されていた。一連の問題では、学園への