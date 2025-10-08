和歌山県有田市のミカン畑から農業用スプリンクラーヘッド３０個を盗んだとして、海南市に住むミカン農家の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、和歌山県海南市のミカン農家の男（６７）です。警察によりますと男は９月９日から同１２日にかけ、和歌山県有田市のミカン畑に設置されていた、農業用スプリンクラーヘッド３０個（計７万９千円相当）を盗んだ疑いがもたれています。ミカン畑を所有する農家から警察に届け