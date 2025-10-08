政府は、非常に強い台風22号があす（9日）伊豆諸島付近に接近することを受け、総理官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置しました。気象庁によりますと、非常に強い台風22号は、あすにかけて、勢力を保ったまま伊豆諸島に接近する見通しとなっています。これを受け政府はきょう（8日）、総理官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し情報を収集しています。林官房長官「少しでも危険を感じれば、躊躇せず、早め早めに自らの