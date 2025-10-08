【モデルプレス＝2025/10/08】Snow Manの佐久間大介、女優の川口春奈が8日、都内で開催された「&be HAIR」新商品・新CM発表会に出席。佐久間が川口を絶賛する場面があった。【写真】川口春奈の美貌を絶賛したSTARTOタレント◆佐久間大介、川口春奈を絶賛「花畑に妖精いる」新CMについて、ブランドアンバサダーの佐久間は「かっこよかったですね！自分でいうのもなんですけど（笑）」と仕上がりに満足げで「自由に踊ってくれて