Netflixオリジナルシリーズ『魔法のランプにお願い』が、世界的な人気を記録している。【注目】『魔法のランプにお願い』、特別出演者のシーンが物議「不快」10月8日、Netflix公式サイト「TUDUM Top10」によると、同作は公開からわずか3日で視聴数400万（＝総視聴時間を作品のランタイムで割った値）を突破し、グローバル非英語シリーズ部門で5位にランクインした。さらに、公開直後から現在に至るまで「韓国TOP10シリーズ」1位を