近年「独身税」と揶揄（やゆ）され話題になっている「子ども・子育て支援金」が、2026年4月からスタートします。 ところが、すでに「子ども・子育て拠出金」という別の制度も存在しているのをご存じでしょうか。名前がよく似ているため、「すでに拠出金があるのに、さらに支援金？ 二重取りでは？」と疑問に思う人も少なくありません。 本記事では、この2つの制度の違いや、二重取りの有無について解説します。