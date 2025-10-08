映画監督の福田雄一氏が2025年10月7日にXを更新し、公開前の実写映画「SAKAMOTO DAYS」の撮影風景から、アイドルグループ「Snow Man」の目黒蓮さんの写真を披露した。思わぬハプニングに驚く表情が「こんな目黒蓮見たことない」などと反響を呼んでいる。「間違ってカメラの三脚を蹴っちゃった時の目黒くん」福田監督は実写版「銀魂」などの作品で知られ、9月23日に、漫画家・鈴木祐斗さんのバトルアクション漫画を原作とする同名実