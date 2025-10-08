「カーボンターボ廃止惜しい」の声もマツダの北米法人は2025年8月19日（現地時間）、主力モデル「マツダ3」の2026年モデルを発表しました。機能強化やグレード整理が施された新型に対し、仕様面への関心が高まっています。 “ハーモニック・アコースティックス”も搭載の「セダン／ハッチバック」！【画像】超カッコイイ！ マツダ「新マツダ3」を画像で見る（60枚）マツダ3は、2003年に「アクセラ」として登場したモデルで、